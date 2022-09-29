Сербия отказалась быть «резервацией для США»

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что его страна не является резервацией для США

Сербия не является «резервацией для США» и принимает решения самостоятельно. Об отказе Белграда от подчинения воле Вашингтона заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, его слова передает РИА Новости.

Глава МВД страны ответил на критику Госдепа США подписания плана консультация на 2023-2024 годы между РФ и Сербией на полях Генассамблеи ООН. Он отметил, что сообщение Вашингтона с критикой сербской стороны — это неожиданный шаг в ошибочном направлении. «Сербия не сделала ничего, что противоречит международному праву, а особенно ничего, что противоречит интересам ее граждан, что для нас в Сербии является мерой всех вещей», — добавил политик.

По словам Вулина, американская сторона ожидает от Сербии, что она станет частью «антироссийской истерии». «Как и на примере несоблюдения территориальной целостности Сербии при требованиях нерушимости границ Украины, США подтверждают, что лицемерие и двойные стандарты — единственная константа политики мировых сил, а особенно тех, которые бомбили Сербию», — резюмировал он.

Министр добавил, что Сербия — это небольшая страна, но она принимает решения вне зависимости от позиции США.