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Бывшего замглавы милиции Одессы осудят по делу о событиях 2 мая

Бывшего замглавы милиции Одессы Фучеджи осудят по делу о событиях в Доме профсоюзов

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд дело в отношении бывшего замглавы ГУ МВД республики в Одесской области — начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следователей, во время событий в одесском Доме профсоюзов Фучеджи руководил представителями общественного движения «Антимайдан». Его также обвинили в бездействии при захвате активистами «Антимайдана» здания управления милиции 4 мая 2014 года, в ходе которого он якобы «отдал устный приказ открыть камеры изолятора временного содержания» и освободить ранее задержанных сторонников движения.

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«Фучеджи Д.В. обвиняется в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа государственной власти и в воздействии на работника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения», — отметили в ГБР. В соответствии с вменяемыми преступлениями ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Госбюро расследований добавили, что в 2014 году Фучеджи выехал с территории Украины в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), откуда позднее перебрался на постоянное место жительства в Россию.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошли потасовки между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольными «Ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Стычки закончилась разрушением палаточного городка представителей движения и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись сторонники «Антимайдана». В результате трагедии в тот день погибли 48 человек, более 250 человек пострадали.

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Алевтина Запольская
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