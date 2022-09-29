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В приграничном российском регионе подготовили памятку о поведении при обстреле

МЧС Ростовской области подготовило памятку о том, как вести себя при обстреле

Изображение: Donday.ru

МЧС Ростовской области подготовило памятку о том, как вести себя при обстреле. Об этом сообщило региональное издание DonToday.

В ведомстве приграничного российского региона подтвердили ее подлинность и пояснили, что передали памятку «органам местного самоуправления».

В памятке перечислили порядок действий при обстреле в зависимости от обстановки, в которой находится человек. Так, если вы в здании, то следует спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг.

В случае, когда подвала и паркинга нет, человеку рекомендуется найти помещение с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены и пригнуться. При этом важно держаться подальше от окон и помнить, что самое безопасное место в квартире — это ванная комната, указано в памятке.

DonToday предположило, что такие памятки могут разместить в общественном транспорте Ростовской области.

Ранее в Севастополе проверили состояние укрытий на случай новых атак со стороны Украины. Губернатор Михаил Развозжаев после проверки распорядился промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

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Анна Щербакова
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