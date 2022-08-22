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В Севастополе поручили разместить указатели к бомбоубежищам

Губернатор Севастополя Развозжаев поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Хотя Севастополь защищен от атак системами противоздушной обороны (ПВО), в городе все же следует разместить указатели, где расположены бомбоубежища. С таким поручением выступил губернатор Михаил Развожаев, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он отметил, что получил от местных жителей много вопросов о расположении и состоянии убежищ. Поэтому в минувшие выходные в Севастополе проверили состояние укрытий. «Главная задача врага — посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь — под надежным куполом ПВО», — написал Развожаев.

Кроме того, губернатор после проверки распорядился промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

Накануне Развожаев допустил организацию добровольного патрулирования Севастополя. По его словам, горожане готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время.

21 августа около военного аэродрома в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Анна Щербакова
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