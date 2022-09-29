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Александр Петров рассказал о конкуренции с Данилой Козловским

Петров рассказал о борьбе с Козловским за самые красивые постельные сцены

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский актер Александр Петров в эфире программы «Кино в деталях» на СТС рассказал о конкуренции с Данилой Козловским на съемочной площадке сериала Валерия Тодоровского «Надвое».

По словам Петрова, исполнители главных ролей поначалу соревновались в том, кто быстрее приедет на съемку: «На площадке всегда была конкуренция во всем. Например, кто приехал раньше на смену. У тебя вызов к восьми утра, я старался приехать в 7:45, Даня — в 7:43. Если Даня приезжал позже, я говорил: "Ура! Класс!"».

Актер отметил, что конкурировал с Козловским во время съемок постельных сцен, а режиссер проекта всячески способствовал этому.

«У нас было негласное соревнование по красоте постельных сцен. Мы ржали над этим, причем все вчетвером: я, Даня, Лиза и Ира. Тодоровский еще провоцировал: "У Дани такая сцена получилась с Ирой невероятная. Хотите посмотреть? Очень красиво! Вся группа наблюдала за плейбеком и радовалась…" Но это все было смеха ради, в невероятной любви, простоте», — рассказал артист.

При этом Петров подчеркнул, что быстро построил с коллегой дружеские отношения: «Мы превратились в каких-то школьников. Тодоровский говорил каждый раз: "Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать"».

Ранее стали известны гонорары Александра Петрова, Данилы Козловского и других российских артистов за один съемочный день.

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Анастасия Астахова
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