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Названы гонорары Дмитрия Нагиева и Павла Прилучного за один съемочный день

Гонорар Павла Прилучного за один съемочный день составил полмиллиона рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стало известно, сколько получают российские актеры за один съемочный день, продолжающийся 12 часов. Об этом рассказала продюсер Алина Красная, сообщает KP.RU.

Гонорар звезды «Мажора» Павла Прилучного составляет 500 тысяч рублей, столько же получают Александр Петров, Данила Козловский и Константин Хабенский. Евгений Миронов, как и Светлана Ходченкова, получает 400 тысяч рублей за смену. Михаил Боярский и Кристина Асмус — по 200 тысяч, а Агата Муцениеце, Мирослва Карпович и Юра Борисов — 150 тысяч.

По словам продюсера, «самым дорогим актером» является Дмитрий Нагиев, который зарабатывает полтора миллиона рублей за одну рабочую смену.

Ранее стал известен гонорар российской певицы Полины Гагариной за выступление в честь 85-летия Новосибирской области. За свой концерт исполнительница получила 7 миллионов рублей.

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Анастасия Астахова
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