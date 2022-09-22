Озвучен гонорар Полины Гагариной за выступление на юбилее российского города

Певица Полина Гагарина получит 7 миллионов рублей за выступление в Новосибирской области

Стал известен гонорар российской певицы Полины Гагариной за выступление в честь 85-летия Новосибирской области. Об этом сообщает News.ru.

Сообщается, что артистка получит семь миллионов рублей за концерт, который состоится 24 сентября. Само празднование юбилея начнется за два дня до выступления Гагариной.

Помимо этого, райдер исполнительницы, который также будет включен в контракт, составил 1,9 миллиона. В него будет входить обеспечение бытовых условий во время приезда певицы в Новосибирск. Заказчиком выступления звезды выступил ГАУК Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ».

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