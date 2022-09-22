Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Озвучен гонорар Полины Гагариной за выступление на юбилее российского города

Певица Полина Гагарина получит 7 миллионов рублей за выступление в Новосибирской области

Фото: Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images

Стал известен гонорар российской певицы Полины Гагариной за выступление в честь 85-летия Новосибирской области. Об этом сообщает News.ru.

Сообщается, что артистка получит семь миллионов рублей за концерт, который состоится 24 сентября. Само празднование юбилея начнется за два дня до выступления Гагариной.

Помимо этого, райдер исполнительницы, который также будет включен в контракт, составил 1,9 миллиона. В него будет входить обеспечение бытовых условий во время приезда певицы в Новосибирск. Заказчиком выступления звезды выступил ГАУК Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ».

Ранее DJ Smash, получивший аванс в размере 913 тысяч рублей за концерт в Якутске, отменил свое выступление.

В конце июля ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров оценил потери от отмены тура группы Little Big в десятки миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на информацию о планах мобилизовать миллион человек
Блогер разбил машину ради новой функции iPhone
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
Продюсеры «бондианы» рассказали об условии для исполнения роли агента 007
В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир
Названа причина подорожания жилья в России
Озвучен гонорар Полины Гагариной за выступление на юбилее российского города
В Москве ответили на планы Евросоюза ввести новые санкции из-за референдумов
В Совфеде назвали условие лишения России ее статуса в ООН
Мобилизованным москвичам рассказали о выплатах при ранении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.