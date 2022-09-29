Ранее судимый мужчина проник в дом к россиянке и надругался над ней

В Петербурге задержали мужчину, проникшего в квартиру к знакомой и изнасиловавшего ее

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали ранее судимого 28-летнего мужчину за домогательства к 28-летней женщине. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 28 сентября в Адмиралтейском районе в дом к потерпевшей проник малознакомый россиянин: он взломал дверь квартиры. После чего надругался над жертвой и сбежал с места происшествия. Женщина обратилась к сотрудникам полиции, и фигуранта задержали.

Следователи возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Новгородской области 26-летний мужчина изнасиловал женщину, запугав ее маленького сына.