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Стали известны новые подробности гибели первого главы ДНР Захарченко

Из перехваченного разговора сотрудника СБУ стала известна стоимость убийства Захарченко
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из перехваченного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом вскрылись новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах ЛНР.

«Чтобы ты понимал, за «Захарку» (Александра Захарченко) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. Два миллиона долларов — общий бюджет на все: на подготовку, закладку и так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — следует из разговора.

Подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить. Известно, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника ЛНР накануне референдума о вхождении в состав России.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. В 2019 году следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими были высокопоставленные граждане Украины и других государств.

В июле 2020 года украинские силовики задержали сотрудника СБУ Андрея Байдала, которого власти ДНР подозревают в организации убийства Захарченко. На Украине ему вменяли незаконное обращение с оружием. Спецслужбы ДНР установили, что Байдал был агентом пятого департамента контрразведки СБУ и лично курировал покушение на первого главу республики.

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Варвара Кошечкина
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