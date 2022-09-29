Названо условие мобилизации служивших в армии другой страны россиян

«Объясняем.рф»: граждане России, служившие в армии другой страны, могут быть мобилизованы

Граждане России, которые служили в армии другой страны, могут подпадать под частичную мобилизацию, сообщается в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

«Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учетную специальность, то он может быть мобилизован», — названы условия в сообщении.

Ранее портал назвал еще одну приоритетную категорию россиян для частичной мобилизации. К ней относятся мужчины, которые уволились в запас после службы по контракту.

Как пояснял представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, подчеркнул он.