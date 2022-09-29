Глава Всемирного банка назвал повышающие риск рецессии в Европе факторы

Глава Всемирного банка Малпасс: слабость евро и инфляция повышают риск рецессии в Европе

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс назвал слабость евро и высокую инфляцию факторами, повышающими риск рецессии в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Всемирный банк видит риски сдерживания роста европейской экономики в продолжительном период времени.

Ранее в немецком банке Deutsche Bank экономисты решили отозвать июльский прогноз для Европы из-за ухудшения положения на энергорынке. По мнению экономиста Марка Уолла, сделанный еще в июле «базовый прогноз для мягкой рецессии станет этой зимой слишком оптимистичным».