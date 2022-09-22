В Европе заявили об ожидании более длительной рецессии

Fortune: экономисты Deutsche Bank ожидают более длительную и глубокую рецессию в Европе

В немецком банке Deutsche Bank экономисты решили отозвать июльский прогноз для Европы из-за ухудшения положения на энергорынке. Об этом сообщает Fortune.

По мнению экономиста Марка Уолла, сделанный еще в июле «базовый прогноз для мягкой рецессии станет этой зимой слишком оптимистичным». Он пояснил, что сейчас специалисты спрогнозировали для Европы более глубокую рецессию, также она должны быть более длительной.

Уже ожидается, что со второй половины 2022-го до середины 2023 года реальный ВВП в еврозоне снизится примерно на три процента в годовом исчислении. Уолл и его команда также заявили, что «еще более резкий зимний спад исключить нельзя».

Притом что страны Европейского союза выделили в целом около 496 миллиардов долларов на госпрограммы поддержки компаний и обычных граждан в период кризиса, специалисты все равно утверждают, что этих усилий может быть недостаточно. Европа может и не избежать экономической катастрофы, заключили авторы материала для Fortune.

Ранее экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах» на фоне энергетического кризиса. Авторы статьи для Der Spiegel сообщили, что сначала произойдет прекращение работы первых предприятий, затем — снижение потребления. После этого паника начнет нарастать в регионах страны. При этом, как отмечается, «пятым актом трагедии» станет рецессия.