Наблюдатель ван ден Энде уличила Запад в двойных стандартах при оценке референдумов

Международные наблюдатели уличили Запад в проявлении двойных стандартов при оценке референдумов по вхождению в состав России на правах ее субъектов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему они (западные страны) не признают тот факт, что жители Донбасса голосуют за или против? Они ничего не признают, что исходит из России, они только говорят, что это ложь. Это двойные стандарты Европейского Союза», — заявила нидерландская журналистка Сонья ван ден Энде, следившая за ходом голосования и подсчетом голосов.

По ее словам, она поговорила со многими людьми и услышала, что «все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более восьми лет».

«Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории - это двойные стандарты», — сказала политический деятель Мирей Муэль.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России. В ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра чуть ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по результатам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской — за высказались 87,05 процента избирателей.