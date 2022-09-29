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На Камчатке погибли двое рыбаков

Двух пропавших 27 сентября рыбаков нашли мертвыми на Камчатке

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

На Камчатке нашли мертвыми двоих рыбаков, которые пропали вечером во вторник, 27 сентября. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС, пишет «Кам 24».

Спасатели нашли тела двоих человек на берегу. Днем ранее они обнаружили перевернутую лодку рыбаков.

«Утром 29 сентября были продолжены мероприятия по поиску пропавших рыбаков. В район нахождения лодки, обнаруженной накануне, выдвинулся катер "Асакадзе" с дежурной сменой поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», — сообщили в министерстве.

Рыбаки вечером 27 сентября вышли из бухты Большой Саранной, через час они должны были прибыть в бухту Спасения, но пропали. О причинах случившегося пока неизвестно.

Ранее на Камчатке рыбаки решили переехать реку Плотникова в Усть-Большерецком районе на машине и утонули. Два человека погибли, еще одному удалось выжить.

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Анастасия Шейкина
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