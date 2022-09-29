Два пассажирских самолета столкнулись в Лондоне

Sky News: два пассажирских самолета столкнулись в лондонском аэропорту Хитроу

Два пассажирских самолета исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хитроу. Об этом сообщает Sky News.

На данный момент известно, что экстренные службы расследуют произошедшее в аэропорту Хитроу. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что лайнер европейской грузовой авиакомпании West Atlantic пролетел мимо взлетно-посадочной полосы во французском аэропорту и выкатился в озеро. Борт Boeing 737, летевший из парижского аэропорта Шарль-де-Голль, совершил неудачную посадку в Монпелье — самолет пропустил место остановки на взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы в озеро. Нос воздушного судна упал в водоем.