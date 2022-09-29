Отдыхающие с риском для жизни спасли самую быструю акулу в мире

В Бразилии отдыхающие с риском для жизни спасли акулу, выбросившуюся на берег

В Бразилии спасли акулу-мако, которая выбросилась на берег. Об этом пишет New York Post.

Спасение акулы, считающейся самой быстрой в мире, попало на видео. На кадрах видно, как отдыхающий на пляже мужчина с риском для жизни берет рыбу длиной примерно полтора метра за хвост и тащит ее обратно в воду. В какой-то момент рыба резко вырывается у него из рук и начинает извиваться. Испугавшись, мужчина отходит.

Тогда на помощь приходит женщина. Она уверенно берется за хвост акулы и оттаскивает ее в океан. Оказавшись в воде, хищница уплывает.

После спасения на место случившегося прибыл сотрудник исследовательского института Biopesca. «Неясно, почему акулы оказываются на мели. Это может быть вызвано множеством факторов, начиная от сбоев в навигации и внезапного изменения погодных условий до травм, полученных в результате взаимодействия с человеком, например от рыболовства», — объяснил он.

Акула-мако — крупная акула семейства сельдевых акул. Считается одной из самых опасных и быстрых акул в мире и может развивать скорость до 74 километров в час. Представители этого вида славятся умением выпрыгивать из воды на высоту до шести метров.

Ранее сообщалось, что посетители пляжа в Австралии спасли застрявшую на берегу акулу-мако. Рыбу вынесло на берег, и она не могла самостоятельно вернуться в океан.