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Державшего 13-летнюю дочь на цепи россиянина арестовали на два месяца

Под Красноярском державшего на цепи 13-летнюю дочь многодетного отца поместили в СИЗО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд арестовал отца, державшего 13-летнюю дочь на цепи якобы в воспитательных целях. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца.

Ранее следователи возбудили дело в отношении многодетных родителей. 40-летней женщине и ее 43-летнему мужу вменяют совершение преступлений по статьям УК 127 («Незаконное лишение свободы») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

По данным следствия, с мая по июль 2022 года они, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывали девочку к трубе, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.

Известно, что на иждивении женщины находятся еще пятеро несовершеннолетних детей — 4, 11, 12, 14 и 17 лет, поэтому ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а супруга задержали.

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Екатерина Власова
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