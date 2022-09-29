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Многодетные родители из России держали дочь на цепи и попали под следствие

Под Красноярском державшие 13-летнюю дочь на цепи многодетные супруги попали под следствие

Фото: управление СКР

В Красноярском крае следователи возбудило уголовное дело в отношении многодетных родителей, державших 13-летнюю дочь на цепи якобы в воспитательных целях. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

40-летней женщине и ее 43-летнему мужу вменяют совершение преступлений по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

По данным следствия, в период с мая по июль 2022 года они, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывали девочку к трубе, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.

«Так, 24 мая 2022 года отец девочки, действуя совместно и с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею», — добавила Арбузова.

Кроме того, 29 мая нетрезвая мать сама пристегнула дочь к трубе, считая, что таким образом воспитывает ее.

Известно, что на иждивении женщины находятся еще пятеро несовершеннолетних детей — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет, поэтому ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ее супруг задержан. Следствие будет ходатайствовать о помещении его в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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