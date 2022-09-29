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Смутившие пассажиров стоны и звуки рвоты из кабины пилотов записали на видео

Видео со странными звуками по громкой связи на борту самолета стало вирусным в сети

Пассажир самолета записал на видео странные звуки, доносившиеся из динамиков громкой связи на борту. Ролик, который набрал почти 980 тысяч просмотров и стал вирусным в сети, появился в его TikTok-аккаунте.

Пользователь с ником @emersoncollins1 снял обстановку на борту рейса American Airlines на видео. В ролике мужчина акцентирует внимание, что происходящее в самолете явно смущает пассажиров: по громкой связи слышны мужские стоны и звуки рвоты, которые вызывают недоумение и смех у попутчиков. Автор видео посчитал, что шум похож на «что-то среднее между оргазмом и рвотой».

Члены экипажа следом объявили, что непричастны к странным звукам. Их появление они объяснили техническими проблемами и извинились за доставленные неудобства. Тем не менее большинство пользователей сети сошлись во мнении, что звуки раздавались из кабины пилотов.

«А может, это храпит пилот?», «Если это происходило перед приземлением — это точно пилот. Кто еще на борту испытывает такое напряжение?», «Если честно, моя собака хаски издает точно такие же звуки», «Это пранк от пилотов», «А может, кто-то издавал эти звуки из уборной?», «Я думаю, что кто-то подключился по Bluetooth к системе громкой связи», — поделились предположениями комментаторы.

Дарья Рыбак
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