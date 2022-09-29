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Евросоюзу предрекли отключение связи из-за энергокризиса

Reuters: страны ЕС могут столкнуться с отключением связи на фоне энергокризиса

Фото: Dušan veverkolog / Unsplash

Страны Европейского союза (ЕС) могут столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергокризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство предрекло отключение мобильных сетей, если их затронет ограничение потребления энергии или его нормирование. В странах Европы, «привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий», недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

«Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно... Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах», — привело агентство слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло. Она уверена, что Париж не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.

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По данным Reuters, операторы связи уже работают с правительствами, чтобы удостовериться в наличии у властей плана по обеспечению оказания критически важных услуг. Согласно источникам, ряд компаний, в частности, Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.

Ранее бельгийский аналитический центр Bruegel подсчитал, что правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию.

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Анжелика Бережная
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