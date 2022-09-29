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Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян

Тайвань с 29 сентября отменил для туристов сдачу ПЦР-теста в аэропорту по прилете

Фото: Unsplash

Власти Тайваня смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 29 сентября. Информация об этом появилась на сайте информационного портала Focus Taiwan.

Согласно обновленному протоколу, для въезжающих в популярную азиатскую страну путешественников отменено требование о необходимости сдачи ПЦР-теста в аэропорту по прилете.

Вместо этого прибывающим будут выдаваться четыре набора для экспресс-тестирования на антигены, которые отдыхающие должны будут сдать по время обязательной трехдневной самоизоляции.

Ранее стало известно, что власти Канады с 1 октября отменяют все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Согласно нововведениям, прибывающие в Канаду путешественники больше не обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты и проходить карантин.

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Валентина Процкова
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