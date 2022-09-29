Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян
Власти Тайваня смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 29 сентября. Информация об этом появилась на сайте информационного портала Focus Taiwan.
Согласно обновленному протоколу, для въезжающих в популярную азиатскую страну путешественников отменено требование о необходимости сдачи ПЦР-теста в аэропорту по прилете.
Вместо этого прибывающим будут выдаваться четыре набора для экспресс-тестирования на антигены, которые отдыхающие должны будут сдать по время обязательной трехдневной самоизоляции.
Ранее стало известно, что власти Канады с 1 октября отменяют все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Согласно нововведениям, прибывающие в Канаду путешественники больше не обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты и проходить карантин.