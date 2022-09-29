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В Госдуме ответили на вопрос о выборах после договоров с новыми территориями

Депутат Белик заявил, что выборы в ГД из-за присоединения новых территорий не потребуются
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Дополнительные выборы в Государственной Думе из-за присоединения новых территорий не потребуются. Об этом сообщил депутат от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Он пояснил, что следующие выборы проведут в 2026 году. «Мы тоже избирались в 2016-м, а не в 2014 году, когда Севастополь и Крым вошли в состав России», — заявил Белик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября.

Он отметил, что церемония подписания начнется в 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме того, Песков анонсировал объемное выступление президента России в рамках мероприятия.

С 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.

До этого сообщалось, что Совет Федерации может рассмотреть законы о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.

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Анна Щербакова
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