Минфин оценил возможность выхода на валютный рынок

Глава Минфина Силуанов не исключил возможность выхода на валютный рынок в 2022 году

Минфин России не исключает возобновления покупки валюты в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок», — оценил такую возможность министр, добавив, что ведомство будет исходить из восстановления действующего бюджетного правила.

Также Минфин возобновит покупку валюты в 2023 году в случае дополнительных нефтегазовых поступлений в бюджет. «Можем и в рублях хранить, но не будет тогда влияния на курсовые соотношения. Нам, конечно, как экспортерам крепкий курс не очень желателен, но и резкие колебания тоже не нужны», — добавил Силуанов.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев назвал доллар и евро «однозначно токсичными валютами». Среди валют на замену доллару и евро он назвал китайский юань и дирхам (валюта ОАЭ), а также ряд других валют «более мелких рынков».

До этого министр финансов Антон Силуанов употреблял слово «токсичный» по отношению к доллару дважды. В конце мая он назвал американскую и европейскую валюты «токсичными фантиками», а в июле отметил: «Для нас эти валюты токсичны».