Получивший повестку депутат Валуев назвал сроки отправки в военкомат

Депутат Валуев рассказал, что получил повестку и намерен отправиться в военкомат

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что получил повестку в рамках объявленной в России частичной мобилизации и намерен отправиться в военкомат. О сроках отправки парламентарий сообщил «Известиям».

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги — молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Госдуме и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я обязательно поеду в военкомат», — сказал депутат.

Валуев подчеркнул, что частичная мобилизация является очень важным решением для страны, так как на территорию Украины прибыло большое количество иностранных наемников, в связи с чем российским войскам, а также народной милиции Донбасса нужна поддержка.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что десятки депутатов попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. По его словам, эта тема обсуждалась на совещании у спикера Госдумы Вячеслава Володина.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.