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Власти показали фото разрушений приграничного российского поселка

Курский губернатор Старовойт показал фото разрушений поселка Краснооктябрьский

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото разрушений приграничного поселка Краснооктябрьский в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фотографиях видно пробитую снарядом дыру в стене здания, а также воронку в земле. «Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома», — сказал представитель власти.

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Об обстреле российского приграничного поселка стало известно ранее 29 сентября. По словам Старовойта, было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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