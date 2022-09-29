Власти показали фото разрушений приграничного российского поселка

Курский губернатор Старовойт показал фото разрушений поселка Краснооктябрьский

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото разрушений приграничного поселка Краснооктябрьский в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующие снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фотографиях видно пробитую снарядом дыру в стене здания, а также воронку в земле. «Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома», — сказал представитель власти.

Об обстреле российского приграничного поселка стало известно ранее 29 сентября. По словам Старовойта, было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.