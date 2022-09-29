Кремль ответил на вопрос о возможности выезда за рубеж при частичной мобилизации

Песков переадресовал в Минобороны вопросы выезда за рубеж при частичной мобилизации

Вопросы о возможности выезда за рубеж граждан, которые теоретически могут подлежать частичной мобилизации, следует переадресовать Министерству обороны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ТАСС в четверг, 29 сентября.

«У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать. Давайте мы не будем делать каких-то других ошибок», — ответил официальный представитель президента России на соответствующий вопрос журналистов.

Также Песков отреагировал на высказывание спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который сначала заявил об ограничениях на выезд за границу, а потом поправил себя. Пресс-секретарь главы государства отметил, что «бывают ошибки», и Володин оперативно дал разъяснения.