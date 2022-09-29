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Кремль отреагировал на высказывания Володина об ограничениях на выезд за границу

Песков отреагировал фразой «бывают ошибки» на слова Володина об ограничениях по выезду
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал фразой «бывают ошибки» на высказывания спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который сначала заявил об ограничениях на выезд за границу, а потом поправил себя, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что Володин оперативно дал разъяснения.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что спикер Госдумы является надежным источником информации о частичной мобилизации.

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Накануне Володин рассказал, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов. Он подчеркнул, что поступило соответствующее разъяснение от Министерства обороны России. «Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», — указал спикер Госдумы.

26 сентября в военном ведомстве сообщали, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Анна Щербакова
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