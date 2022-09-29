В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за ситуации на газопроводах

Депутат Европарламента высмеял обвинения в адрес России из-за ситуации на газопроводах

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высмеял обвинения в адрес России из-за ситуации на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик счел странным считать Москву виновной в разрушении собственных трубопроводов «вместо того, чтобы просто перекрыть кран, как это уже было несколько раз». Также Мариани напомнил, как западные страны убеждали мир в том, что российская сторона обстреливала уже контролируемую союзными силами Запорожскую АЭС.

27 сентября власти Дании сообщили об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано пообещал, что объединение даст «решительный ответ», если в ходе расследования будет установлено, что авария на «Северном потоке» произошла из-за диверсии. «Эти инциденты — не совпадения, они затрагивают всех нас. Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки — результат преднамеренного действия», — подчеркнул он.