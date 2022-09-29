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В Херсоне произошла серия взрывов

РИА Новости: в небе над Херсоном произошла серия из шести взрывов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Серия из шести взрывов произошла в небе над Херсоном, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, однако были слышны звуки взрывов.

В среду, 28 сентября, власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде.

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Марина Совина
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