В Херсоне произошла серия взрывов

РИА Новости: в небе над Херсоном произошла серия из шести взрывов

Серия из шести взрывов произошла в небе над Херсоном, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, однако были слышны звуки взрывов.

В среду, 28 сентября, власти Запорожской области сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде.