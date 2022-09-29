Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыта связь мытья первой части тела в душе с характером человека

Умывание лица перед другими частями тела означает озабоченность мнением окружающих людей

Фото: Jakayla Toney / Unsplash

Блогерша Бернис Анго раскрыла связь мытья первой части тела в душе с характером человека. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом iam_magic9, чей блог насчитывает более 65 тысяч подписчиков, рассказала, что умывание лица, в первую очередь, означает озабоченность мнением окружающих людей. В то же время люди, которые сразу начинает мыть руки или ноги, отличаются скромностью. «Ваши конечности — символ силы и стойкости, вы также очень красноречивы и свободно выражаете себя», — добавила блогерша.

Анго подчеркнула, что те, кто моет свои интимные места перед другими частями тела, в жизни застенчивые и сдержанные. При этом она отметила, что данные черты характера связаны с самооценкой, и в некоторых ситуациях человеку сложно постоять за себя. Кроме того, такие люди склонны отодвигать личные потребности на второй план ради того, чтобы другие чувствовали себя комфортно. В свою очередь, те, кто первым делом очищает грудь, являются независимыми.

Материалы по теме:
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022

Также юзерша заверила, что параноики всегда моют первым делом спину, а трудоголики — плечи и шею. «Причина, по которой вы в первую очередь беретесь за плечи и шею, заключается в том, что это самые напряженные части вашего тела», — пояснила Анго.

В заключение девушка объяснила причину интенсивного мытья головы после принятия душа. По ее словам, это означает, что человек слишком озабочен контролем каждого аспекта своей жизни. Такие люди одержимы порядком и практичным подходом к любым ситуациям, подытожила блогерша.

В мае Эмма Лайтбаун также объяснила связь между обувью человека и его характером. По словам жительницы Лондона, кеды бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Крыму призвали отправить на военную подготовку не служивших в армии мужчин
Тиктокерша преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей
Наноспрей и стимуляция мозга улучшили лечение инсульта
В российском регионе на границе с Казахстаном начал работу пункт мобилизации
Драку посетителей ресторана с российскими военными разнимали стрельбой в воздух
Драка девушек в Подмосковье попала на видео
Брюс Уиллис продал права на использование своего образа с помощью дипфейка
В России начали пустеть фитнес-клубы
Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
В России сильно подешевело жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.