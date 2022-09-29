Раскрыта связь мытья первой части тела в душе с характером человека

Умывание лица перед другими частями тела означает озабоченность мнением окружающих людей

Блогерша Бернис Анго раскрыла связь мытья первой части тела в душе с характером человека. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом iam_magic9, чей блог насчитывает более 65 тысяч подписчиков, рассказала, что умывание лица, в первую очередь, означает озабоченность мнением окружающих людей. В то же время люди, которые сразу начинает мыть руки или ноги, отличаются скромностью. «Ваши конечности — символ силы и стойкости, вы также очень красноречивы и свободно выражаете себя», — добавила блогерша.

Анго подчеркнула, что те, кто моет свои интимные места перед другими частями тела, в жизни застенчивые и сдержанные. При этом она отметила, что данные черты характера связаны с самооценкой, и в некоторых ситуациях человеку сложно постоять за себя. Кроме того, такие люди склонны отодвигать личные потребности на второй план ради того, чтобы другие чувствовали себя комфортно. В свою очередь, те, кто первым делом очищает грудь, являются независимыми.

Также юзерша заверила, что параноики всегда моют первым делом спину, а трудоголики — плечи и шею. «Причина, по которой вы в первую очередь беретесь за плечи и шею, заключается в том, что это самые напряженные части вашего тела», — пояснила Анго.

В заключение девушка объяснила причину интенсивного мытья головы после принятия душа. По ее словам, это означает, что человек слишком озабочен контролем каждого аспекта своей жизни. Такие люди одержимы порядком и практичным подходом к любым ситуациям, подытожила блогерша.

В мае Эмма Лайтбаун также объяснила связь между обувью человека и его характером. По словам жительницы Лондона, кеды бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.