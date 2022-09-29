В Запорожье назвали мотивы обстрелов Украиной сельхозпредприятий

Член совета Запорожья Рогов заявил, что обстрелами Киев пытается устроить голод в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут преднамеренный огонь по сельскохозяйственной инфраструктуре и предприятиям Запорожской области, уничтожая урожай и скот, чтобы устроить голод, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире Первого канала.

По словам Рогова, он посетил некоторые сельскохозяйственные угодья, находящиеся недалеко от линии фронта и подвергающиеся регулярным артиллерийским обстрелам и ракетным ударам со стороны Украины.

«Уничтожаются элеваторы, склады с сеном и соломой, водоводы. Режим Зеленского занимается терроризмом против собственных сограждан. Кроме того, мы видим, что убиты тысячи животных — свиней, коров. Убийство происходит ракетами HIMARS по 150 тысяч долларов каждая. То есть они пытаются устроить голод и геноцид на нашей земле, в том числе отключением газа, электричества», — заявил чиновник.

Утром 29 сентября в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв рядом со школой. В результате пострадал один человек — водитель проезжавшей мимо машины.