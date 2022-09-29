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В Тюменской области заметили задержавшихся с отлетом на юг журавлей

В заказнике Белоозерский Тюменской области на озере собрались более тысячи журавлей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На озере природного заказника Белоозерский, расположенного в Армизонском районе Тюменской области, заметили более тысячи журавлей, которые задержались с отлетом на юг. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказали сотрудники заказника, на острове Омелино на Большом Белом озере собралось более тысячи птиц. Отмечается, что пернатые «припозднились» с отлетом из-за аномально теплой погоды, установившейся в последние дни в регионе.

Также сообщалось, что «бабье лето» задержало отлет кудрявых пеликанов — они покинули заказник всего лишь несколько дней назад.

Ранее в сентябре на территории заповедника «Земля Леопарда» в Приморском крае фотоловушки засняли хохлатого орла, который занесен в Красную Книгу и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). В России птицу начали замечать лишь в 1970-х годах и только в Приморье, на юго-западе региона и в районе Сихотэ-Алиня.

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Дарья Рыбак
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