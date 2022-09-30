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Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России

Песков заявил, что Россия будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии

Фото: Global Look Press

Россия будет воспринимать удары по своим новым территориям как акт агрессии против страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Ничем иным это не будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли удары по присоединенным территориям восприниматься как акт агрессии против России.

Ранее депутаты Госдумы Ирина Белых и Мария Бутина выразили поддержку действиям президента России Владимира Путина и проведению референдумов о присоединении к России. Они также заявили о том, что полностью доверяют действиям президента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлилось до 27 сентября.

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Никита Абрамов
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