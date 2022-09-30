Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России

Песков заявил, что Россия будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии

Россия будет воспринимать удары по своим новым территориям как акт агрессии против страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Ничем иным это не будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли удары по присоединенным территориям восприниматься как акт агрессии против России.

Ранее депутаты Госдумы Ирина Белых и Мария Бутина выразили поддержку действиям президента России Владимира Путина и проведению референдумов о присоединении к России. Они также заявили о том, что полностью доверяют действиям президента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлилось до 27 сентября.