Плюс-сайз-модель вышла в свет в латексном наряде и привлекла внимание папарацци

Актриса Барби Феррейра прогулялась по Западному Голливуду в кроп-топе и брюках из латекса

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра прогулялась по улицам в латексном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

Звезда сериала «Эйфория» вышла в свет в Западном Голливуде в костюме коричневого цвета, который состоял из кроп-топа на завязках в области груди и брюк посадки клеш. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, на ней также были ботинки в ковбойском стиле, из аксессуаров — металлический ремень.

Волосы манекенщица собрала в две косы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В руках телезвезда держала небольшую сумку в тон образа, а из украшений на ней были серьги и кулон с зеленым камнем, а также золотой браслет и кольцо.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду Феррейры, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Такой наряд не подошел бы никому», «Красотка», «Выглядит прекрасно», «Ужас», «Сексуально!» — высказывались пользователи сети.

В апреле 2020 года Барби Феррейра позировала обнаженной на веб-камеру для бренда Jacquemus. Ее сфотографировали топлес с соломенной сумкой Jacquemus с кожаными ручками, которой она прикрывает голую грудь. На другом фото Феррейра предстает в зеленом бюстгальтере и широкой розовой шляпе.