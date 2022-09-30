Байдена обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада

The Hill: Байден провалил миссию настоящего лидера Запада и не защитил экономику США

Обозреватель The Hill, бывший партнер фирмы с Уолл-стрит Wertheim & Company Лиз Пик обвинила президента США Джо Байдена в том, что он провалил миссию настоящего лидера Запада.

По ее мнению, глава государства не защитил мировую экономику и экономику Соединенных Штатов, и в то время, как от него ждут решительных шагов, американский лидер убежден, что дела идут блестяще.

«Президент Байден не принял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил поток наличности от федерального правительства, и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу, чтобы сбить цены на энергоносители», — подчеркнула Пик.

Она добавила, что президент «транжирит средства направо и налево» настолько опрометчиво, что лишь усугубляет инфляцию. Кроме того, ему следовало бы резко увеличить добычу энергии, чтобы поддержать страны Европы в условиях экономического кризиса.

Ранее обозреватель Fox Business Байрон Йорк заявил, что большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Джо Байдена кандидатом на выборах 2024 года. Это выглядит для него «не очень хорошо» и является плохим сигналом.