Кулеба потребовал усилить санкционное давление на Россию

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал готовящийся пакет санкций ЕС против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France 24 раскритиковал очередной пакет антироссийских санкций, разрабатываемый Евросоюзом (ЕС), потребовав усилить экономическое давление на Москву.

По словам министра, он впервые подверг критике готовящийся ЕС пакет санкций, поскольку он «не соответствует уровню угрозы», которую представляет Москва в своем стремлении к «аннексии и продолжению агрессии». «Необходимо больше секторальных санкций в дополнение к этому пакету», — заявил Кулеба, подчеркнув, что для давления на Россию недостаточно персональных санкций.

Евросоюз должен ввести санкции против России в таких сферах, как энергетика, банковское дело и атомная энергия, считает украинский политик. Также Кулеба указал на недостаточную военную помощь Киеву от Берлина, подчеркнув, что если Украина просит танки, то ей нужно их дать.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь подтвердил отказ немецкой стороны поставлять Украине основные боевые танки. Немецкий лидер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину «в меру своих возможностей», пытаясь не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией.