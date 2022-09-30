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Секретарь Совбеза Армении посетил штаб-квартиру ЦРУ

Секретарь Совета безопасности Армении Григорян посетил штаб-квартиру ЦРУ в США

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил с рабочим визитом штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли», — сообщил Григорян.

Подробностей встречи секретарь Совбеза не раскрыл.

26 сентября стало известно, что Григорян отправился с рабочим визитом в США второй раз за неделю. До этого он сопровождал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

17 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела встречу с Пашиняном в Ереване.

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Алевтина Запольская
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