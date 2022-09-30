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Певец посоветовал простые методы быстро вернуть севший голос

Певец Анохин: если голос пропадает, нужны молчание, теплое питье и диета

Фото: Shutterstock

Специальная диета, молчание и теплое питье нужны, если из-за болезни пропадает голос, рассказал певец Алекс Анохин. Простые методы быстро вернуть севший голос он посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Анохина, замолчать и не говорить даже шепотом — это первое, что нужно сделать, когда пропадает голос. «Удивительный факт, но при болезнях горла не рекомендуют даже слушать песни с сильным вокалом. Якобы наши связки реагируют на это, напрягаясь и стараясь подпевать», — рассказал он. Анохин также порекомендовал людям, чьи профессии связаны с напряжением связок (артисты, учителя, ведущие и другие) молчать по два–три часа после окончания рабочей смены.

Также Анохин порекомендовал пить больше теплой жидкости, так как это успокаивает и увлажняет связки. Лучше всего выбирать несладкие морсы и компоты, травяные чаи, кипяченую воду. Кроме того, продолжил он, следует достаточно увлажнить воздух в помещении, где находится потерявший голос человек. «Постарайтесь, чтобы в помещении, где вы находитесь, влажность воздуха составляла не менее 50 процентов, а температура не превышала 23 градусов», — уточнил артист.

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Выздороветь поможет специальная диета и дробное питание небольшими порциями пять-шесть раз в день, продолжил Анохин. «Чтобы как можно быстрее привести свой голос в норму, нужно на время отказаться от острой, слишком соленой и кислой пищи. Она отрицательно влияет на слизистую горла, что приводит к ухудшению состояния при заболевании», — сказал он, добавив, что отказаться нужно и от алкоголя и курения.

Также Анохин одобрил использование некоторых народных методов лечения пропавшего голоса. «Рекомендуется каждые десять минут полоскать рот содовым раствором — чайная ложка соды на стакан воды. Также для полоскания подходит следующий раствор — столовая ложка яблочного уксуса на стакан воды», — привел пример он.

На горло благоприятно влияет согревающий напиток из стакана теплого молока, 10 граммов растопленного сливочного масла и чайной ложки меда. Вопреки распространенному мнению о пользе для горла сырых яиц и растительного масла, это не самые удачные продукты для лечения. В лучшем случае они не помогут вообще, а в худшем могут нанести вред

Алекс Анохинпевец

Если вышеописанные методы не помогают в течение трех дней, предупредил певец, нужно обратиться к специалисту — оториноларингологу или фониатру.

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Александра Лисица
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