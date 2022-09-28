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Оториноларинголог назвал правила безопасной осенней прогулки

Врач Зайцев посоветовал дышать носом и отложить телефон во время прогулки ради здоровья

Фото: Takahiro Sakamoto / Unsplash

Чтобы осенняя прогулка принесла пользу, нужно отложить телефон и дышать носом, а не ртом, рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Правила безопасной прогулки он назвал в беседе с «Аргументами и фактами».

Зайцев попросил одеваться по погоде: надевать куртку, шапку, перчатки, а кроссовки выбирать утепленные и высокие. Кроме того, отметил он, дышать лучше носом. «Плюсом дыхания через нос, когда закрыт рот, является защита от переохлаждения задней стенки глотки. То есть правильное дыхание в такой ситуации становится защитой от таких болезней, как фарингиты, тонзиллофарингиты, воспаление носоглотки», — сказал врач, добавив, что при этом мозг, кровеносная система, сердце и сосуды будут насыщены кислородом.

Он также посоветовал на время прогулок отказаться от разговоров по телефону и включить в прогулки элемент медитации. Гулять осенью надо обязательно, указал врач, поскольку это позволит сохранить здоровье, обеспечит необходимое движение и при правильной организации обеспечит отдых нервной системе.

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Александра Лисица
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