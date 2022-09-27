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Хирург подсказала простые способы избежать ожирения

Хирург Соловьева: чтобы избежать ожирения, нужно ходить по лестнице и совещаться стоя

Фото: Jeffrey Grospe / Unsplash

Чтобы избежать ожирения и связанных с ним болезней, нужно совещаться стоя, ходить по лестнице пешком и соблюдать норму в 10 тысяч шагов в день, рассказала врач-хирург высшей категории, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Соловьева. Простые способы избежать ожирения она подсказала в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Соловьевой, не лишним будет соблюдать норму шагов в 10 тысяч в день. Также, продолжила она, стоит заменить поездки на лифте в доме на подъемы по лестнице, так как это заставит работать мышцы и улучшит кровообращение.

Кроме того, врач советует не проводить обеденный перерыв целиком за столом, а воспользоваться им для прогулок на свежем воздухе. Совещания, добавила хирург, лучше проводить стоя.

Людям, желающим избежать ожирения, Соловьева порекомендовала плавание, которое благотворно влияет на костную, дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, и подходит почти всем без ограничений.

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Александра Лисица
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