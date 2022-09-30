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Великобритания предупредила о невозможности менять границы с помощью силы

Премьер Британии Трасс заявила, что международные границы нельзя менять с помощью силы

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что международные границы нельзя менять с помощью грубой силы. Ее слова приводит Reuters.

Она также предупредила, что Лондон будет добиваться того, чтобы Москва не достигла своих целей в спецоперации. Кроме того, Трасс сообщила, что Британия отказывается воспринимать Донецкую и Луганскую народные республики ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области как «что-то иное, кроме как территории Украины».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также заявил, что Таллин отказывается признавать результаты референдумов о присоединении к России, которые прошли в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.

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Варвара Кошечкина
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