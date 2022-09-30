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Эстония отказалась признавать результаты референдумов о присоединении к России

Эстония не признала референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: AP

Эстония не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые прошли в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, передает РИА Новости.

«Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских "референдумов" и незаконную аннексию территорий Украины. Наша поддержка Украины непоколебима. Это вопиющее нарушение Россией международного права, показывающее ее истинное лицо», — заявил Рейнсалу.

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Алевтина Запольская
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