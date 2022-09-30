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В ЛНР завершилось восстановление двух храмов

В ЛНР завершилось восстановление двух храмов в городе Счастье и селе Старый Айдар

Кадр: видео Filmotorgaph / Vimeo

Завершились ремонтно-восстановительные работы в храме Великомученицы Екатерины в городе Счастье и храм Чуда Архистратиига Михаила в Хонех в селе Старый Айдар.

Благодарственный молебен провел правящий архиерей и митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Он поблагодарил российское руководство и Московскую Патриархию Русской православной церкви за помощь в восстановлении храмов. Около восьми лет они находились в плену у украинских националистов, но после освобождения территории гонениям пришел конец.

Оба храма являются памятниками архитектуры южно-русской храмовой архитектуры, построенными, соответственно, в начале XX и в начале XIX веков. Московские и луганские власти заявили, что восстановление святынь будет продолжено.

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Татьяна Романова
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