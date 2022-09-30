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В Калининграде введут режим «открытого неба» на два года

В аэропорту Храброво в Калиниграде с 1 октября на два года вводится режим «открытого неба»

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Росавиация с 1 октября вводит в калининградском аэропорту Храброво режим «открытого неба» на два года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что режим позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять полеты летать из аэропорта Калининграда без посадки в своей стране.

«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Третья «свобода воздуха» подразумевает право перевозки из своей страны в другое государство с высадкой пассажиров и выгрузкой багажа, почты и грузов, четвертая — из другого государства в свою страну с приемом на борт пассажиров, багажа, почты и грузов. Пятая «свобода» позволяет совершать перевозки из одного государства в третье в ходе перелета, начинающегося или заканчивающегося в своей стране, а седьмая — между двумя государствами без посадки в своей стране.

Ранее в сентябре Росавиация выдала белорусской авиакомпании «Белавиа» разрешение на выполнение рейсов в Египет через территорию России по «спрямленному» маршруту, без технической посадки. Новое расчетное время в пути составит около семи часов

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Дарья Рыбак
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