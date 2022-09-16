«Белавиа» полетит «спрямленным» маршрутом через Россию в Египет

Росавиация разрешила «Белавиа» с 16 сентября летать в Египет по «спрямленному» маршруту

Национальная авиакомпания Белоруссии «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Египет через территорию России по «спрямленному» маршруту, без технической посадки. Об этом пишет «Интерфакс».

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, Росавиация выдала разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 16 сентября без технической посадки через южные направления России.

«"Белавиа" сможет выполнять часть полета по "спрямленному маршруту". Расчетное время в пути составит около семи часов», — добавили в авиакомпании.

Отмечается, что после закрытия 24 февраля части российского воздушного пространства «Белавиа» была вынуждена выполнять рейсы на египетские курорты в облет, что влияло на увеличение времени в пути и «вызывало необходимость технической посадки для дозаправки».

В августе сообщалось о влиянии «спрямленных» маршрутов в Сочи и Турцию на стоимость билетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что мера позволит российскому авиарынку экономить до 100 миллионов рублей еженедельно, тем не менее формирование цены авиабилетов на юг России по-прежнему будет зависеть от спроса.