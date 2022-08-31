Раскрыто влияние «спрямленных» маршрутов в Сочи и Турцию на стоимость билетов

АТОР: стоимость билетов будет зависеть сильнее от спроса, чем от полетного времени

«Спрямленные» перелеты в Сочи и Турцию позволят российскому авиарынку экономить до 100 миллионов рублей еженедельно, тем не менее эксперты не могут однозначно оценить влияние сокращения маршрута на стоимость авиабилетов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты аналитического агентства «АвиаПорт» раскрыли, что использование новых воздушных коридоров, позволяющих сокращать время полетов из Москвы в Сочи и Турцию, приведет к экономии порядка двух тонн авиакеросина за оборотный рейс. Кроме того, благодаря уменьшению полетного времени на 30 минут в одну сторону перевозчики смогут пропорционально сократить расходы на оплату рабочего времени экипажа. При этом в АТОР отметили, что для пересчета стоимости авиабилетов следует оценить послабление на практике.

Так, туроператоры напомнили, что определяющее значение в формировании стоимости авиабилетов на юг России имеет спрос — тарифы будут сильнее зависеть от погоды осенью (более долгий курортный сезон), чем от полетного времени. По этой причине эксперты считают, что не стоит ожидать заметного снижения цен на билеты в Турцию, так как высокий сезон в республике длится до конца октября.

30 августа российские авиакомпании начали использовать «спрямленные» маршруты в Сочи и Турцию через часть закрытого воздушного пространства. В Госкорпорации по организации воздушного движения перевозчикам разъяснили, что дополнительный воздушный коридор предполагает не более 15 рейсов в час в обе стороны. Прямой маршрут сократит время в пути до Сочи ориентировочно на 30-35 минут.