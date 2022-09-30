Российские таможенники нашли в коробках с детским конструктором наркотики

Жителя Подмосковья задержали после обнаружения наркотиков в посылке с детким конструктором

Сотрудники Федеральной таможенной службы нашли наркотические вещества в посылках с детским конструктором. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, посылки были отправлены из Европы. Более пяти тысяч таблеток на два миллиона рублей были залиты монтажной пеной и спрятаны в коробках. 22-летнего получателя игрушек для малышей задержали. Юноша проживает в Московской области.

На допросе молодой человек рассказал, что его знакомый выращивает коноплю в доме под Одинцово. Растения забрали на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

