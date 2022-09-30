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Нехватка иномарок вынудила россиян скупать Lada

«Ъ»: АвтоВАЗ занял 37% авторынка в сегменте B из-за нехватки иномарок

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Доля «городских» автомобилей сегмента B — массовых недорогих седанов и хетчбеков — в августе превысила 41 процент от всего рынка новых легковых автомобилей в России, подсчитал «Автостат». Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», объясняют динамику дефицитом предложения в других сегментах авторынка. Они отмечают, что даже в сегменте B выбор практически отсутствует, и нехватка иномарок вынудила россиян скупать Lada.

Доля сегмента В в последний раз была столь высока только в сентябре 2017 года, а в сентябре 2021 года, напротив, рекордно упала до 29,7 процента из-за нехватки чипов. Раньше самыми популярными седанами и хетчбеками среди россиян были дешевые корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, однако в последние годы их доля на рынке сравнялась с долей Lada, а сейчас только на одну отечественную модель Granta приходится 26,5 процента продаж. АвтоВАЗ при этом занял 37 процентов рынка.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов рассказал, что спрос на дешевые «городские» автомобили увеличился из-за общего роста цен на машины, при этом АвтоВАЗ предлагает наиболее низкие цены. Эксперт добавил, что популярности Lada способствует господдержка: с середины июля автомобили фактически только этого бренда продавались по льготному автокредитованию со скидкой на авансовый платеж в 20 процентов от стоимости.

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Опрошенные газетой дилеры заявили, что запасы новых иномарок в сегменте В практически исчерпаны. Машины на складах дилеров заканчиваются, выбор моделей и комплектаций сильно ограничен, рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. В связи с этим эксперт отметил смещение спроса с новых автомобилей на машины с пробегом.

При этом выпуск отечественных автомобилей по итогам года также значительно сократится. Власти России предсказали почти двукратное падение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (минус 42 процента) в прогнозе социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В качестве основной причины называется уход иностранных компаний с российского рынка.

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Мария Грушко
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