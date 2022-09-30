В Нижегородской области отметят 100-летие семеновской матрешки

В Нижегородской области 8 октября отметят 100-летие семеновской матрешки

В городе Семенове Нижегородской области 8 октября отметят 100-летие семеновской матрешки. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В этот день состоится научно-практическая конференция «Чтим традиции. Смотрим в будущее». На ней соберутся работники культуры, представители научной сферы, коллекционеры и любители матрешек из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.

8 октября в Семенове также откроется обновившийся Музей матрешки и традиционной игрушки. Выставочные площади музея расширились практически вдвое, на них будет представлено множество новых экспонатов.

Так, к 100-летию семеновской матрешки откроется экспозиция «Три матрешки — три сестры». Для ее создания мастерам понадобилось более полутора лет. Также посетители музея увидят фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения Романа Ивановича Пчелкина — человека, внесшего значительный вклад в сохранение и развитие народных промыслов семеновской земли: федосеевской, хохломской и семеновской росписей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась выставка работ потомственного мастера хохломской росписи, члена союза художников России Надежды Лушиной «Окнами на родину». На выставке мастер собрала работы, которые были выполнены ею в последние годы. Кроме того, вниманию в экспозиции представлены произведения, которые хранились в частных коллекциях и собрании Нижегородского музея-заповедника.