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Новое открытие перевернуло представление о метастазах

Nature Genetics: раковые клетки «перехватили» активность здоровых клеток для метастаз

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ученые из Кембриджского университета совершила открытие, перевернувшее современные представления о метастазах. Оказалось, что раковые клетки «перехватывают» активность здоровых клеток, что позволяет им распространяться по всему организму. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

В процессе нового исследования команда заметила, что блокирование активности белка NALCN в клетках у мышей с онкологическими заболеваниями вызывает метастазирование. Причем этот процесс применим не только к раку, поскольку, когда специалисты удалили NALCN у животных без опухолей, здоровые клетки начали мигрировать из своей первоначальной ткани, а затем присоединились к другим органам. Например, здоровые клетки из поджелудочной железы «переехали» в почки, где трансформировались в обычные клетки почек.

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Это говорит о том, что метастазирование не аномальный процесс, который происходит только в случае рака, а нормальный акт, используемый клетками организма. Раковые клетки в этом случае эксплуатируют здоровые клетки для миграции.

Несмотря на то что метастазы являются одной из основных причин смерти онкологических больных, они по-прежнему мало изучены в плане факторов, на которые могут воздействовать лекарства. Полученные знания позволят разработать новые методы лечения.

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Елена Апазиди
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